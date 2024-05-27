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Meltem Dağaşan, Geleneksel Kıyafetli Bebekler Sergisi'ni Açtı

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Meltem Dağaşan, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyanın pek çok ülkesinden satın aldığı geleneksel kıyafetli bebeklerden oluşan koleksiyonunu sergiledi. Sergide, Dağaşan'ın Japonya, ABD, Çin, Endonezya, Bulgaristan, İtalya, Almanya, Yunanistan, Makedonya, Özbekistan, Moğolistan, Meksika gibi ülkelerden koleksiyonuna kattığı geleneksel kıyafetli yaklaşık 1500 bebek yer aldı.

Meltem Dağaşan, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyanın pek çok ülkesinden satın aldığı geleneksel kıyafetli bebeklerden oluşan koleksiyonunu sergiledi.

Dağaşan, Karaköprü ilçesindeki Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde "Geleneksel Kıyafetli Oyuncak Bebekler" sergisini açtı.

Sergide, Dağaşan'ın Japonya, ABD, Çin, Endonezya, Bulgaristan, İtalya, Almanya, Yunanistan, Makedonya, Özbekistan, Moğolistan, Meksika gibi ülkelerden koleksiyonuna kattığı geleneksel kıyafetli yaklaşık 1500 bebek yer aldı.

Meltem Dağaşan, gazetecilere, koleksiyonunun geleneksel kıyafetli dünya bebeklerinden oluştuğunu söyledi.

Dünyanın neredeyse her ülkesi, adası, etnik grubunu burada sergilediğini anlatan Dağaşan, müze kurarak bu oyuncakları orada sergilemeyi planladığını belirtti.

15 yaşlarındayken arkadaşının Rusya'dan bir bebek getirmesiyle bu hikayenin başladığını ifade eden Dağaşan, daha sonra kendisinin gezdiği ülkelerden bebekleri topladığını kaydetti.

Dağaşan, "Aslında amacım bu bebekleri evimin küçük bir bölümünde sergilemekti ama artık bu bir tutku ve yaşam biçimine dönüştü. O kadar büyüdü ki bunu insanlarla paylaşmak istiyorum." dedi.

Amacının ırk, dil, din herhangi bir ayrım olmadan bütün insanların bir arada yaşayabileceğini göstermek olduğunu dile getiren Dağaşan, şöyle tamamladı:

"Bebek deyip geçmemek lazım. Bebek bir ülkenin kültürünü, sosyal yapısını, dini inancını, ekonomik durumunu pek çok şeyini yansıtmakta. Bunları bir araya getirme amacım ırk, dil, din herhangi bir ayrım olmadan bütün insanların bir arada yaşayabileceğini göstermek. Benim bebeklerim çok huzurlu, çok mutlu yaşıyorlar. Aslında çok güzeliz. Bütün bu farklılıklarımızla ve çeşitliliklerimizle güzeliz dünyada. Bu kadar farklı kültür, bu kadar farklı insan grubu olmasa dünya bu kadar güzel olmazdı. İsteğim odur ki işte savaşlar var, savaşlar devam ediyor. Bunların sona ermesi. Hep beraber buradaki gibi huzurla yaşayabilmek, bir arada olmamızın keyfini çıkartarak yaşayabilmek. Çeşitliliğimizin farkına vararak, bunun zevkine ererek bir arada yaşayabilmek ve özellikle çocuklar için bu farkındalığı oluşturmak istiyorum."

Sergi, 2 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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