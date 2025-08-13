Melikgazi'den Kadınlara Sağlıklı Yaşam Farkındalık Kampı

Melikgazi Belediyesi, kadınlara yönelik 'Sağlıklı Yaşam Farkındalık Kampı' düzenleyecek. Kamp, 15-17 Ağustos tarihleri arasında tarihi Gesi İlkokulu Kamp Merkezi'nde gerçekleşecek ve katılımcılara yürüyüş, atölye çalışmaları gibi etkinlikler sunulacak.

Melikgazi Belediyesi, kadınlara yönelik "Sağlıklı Yaşam Farkındalık Kampı" düzenleyecek.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, restore edilerek kullanıma açılan tarihi Gesi İlkokulu Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilecek yatılı kampta konaklama ve yemek imkanı sunulacak.

Kampta, Koramaz Vadisi yürüyüşünün de yer aldığı çeşitli etkinlikler yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kampın temiz havası, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle dolu dolu geçeceğini belirterek, "Sağlıklı beslenme, doğru alışkanlıklar edinme, farkındalık eğitimi, yürüyüş ve çeşitli atölyeler ile hanım kardeşlerimiz için güzel bir etkinlik hazırladık. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamp, 15-17 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: AA / Halil Özbaşaran - Kültür Sanat
