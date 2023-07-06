Melikgazi Belediyesi Köşk Medrese'yi Restore Edecek

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde bulunan tarihi Köşk Medrese'nin restore edileceğini açıkladı. Medresenin restore edilmesiyle birlikte kültür ve sanatın merkezi olması hedefleniyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde bulunan tarihi Köşk Medrese'nin restore edileceğini bildirdi.

Medresede incelemelerde bulunan Palancıoğlu, yıllardır mahalle halkının tarihi medresenin restorasyonunu talep ettiğini, bu kapsamda yapıyı Vakıflar Bölge Müdürlüğünden devraldıklarını belirtti.

Valiliğin destekleriyle medreseyi restore edeceklerini aktaran Palancıoğlu, "Köşk Medrese tekrar eski günlerine kavuşacak. Burası kültür ve sanatın merkezi olacak. Burası Alaaddin Eretna tarafından Eretnaoğulları döneminde Kayseri Moğolların işgalindeyken kurtarılmış ve onun döneminde zulüm bitmiş, burası yapılmış. Alaaddin Eretna'nın eşi Doğa Hatun buraya bir türbe yaptırmış, bu türbede kendisi yatıyor. Eretna Beyliği yıkıldıktan sonra Selçuklular döneminde burası farklı amaçlarla da kullanılmış. En son kışla olarak kullanılmış. İnşallah bu yılın sonuna burası restore edilip, ziyarete açılacak." ifadelerini kullandı.

Kocasinan'da konkasör tesisi kuruluyor

Kocasinan Belediyesi tarafından yüzde 100 yerli üretim olan 200 bin metrekare alana sahip konkasör (taş kırma tesisi) kuruluyor.

Kocaeli'den 26 tır ile getirilen konkasör tesisinin parçaları, Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Gürpınar'daki tesiste birleştirildi.

İlçenin rezerv olarak en az 20 yıllık yol yatırım ihtiyacını karşılayacak olan tesis, saatte 250 ton kapasiteyle daha hızlı, daha ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunacak.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, yaptıkları yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduklarını kaydetti.

Büyükkılıç, hayvan pazarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ile modern hayvan pazar yeri projesini yerinde inceledi.

Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi'ndeki hayvan pazarında konuşan Büyükkılıç, projenin Kayseri'ye yakıştığını belirterek, sosyal donatılarıyla günün koşullarına uygun hayvancılık satış pazarının kente hayırlı olmasını diledi.

Borsa Başkanı Bağlamış ise desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

BAYKAR'dan Talas Belediyesine mektup

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a "Türkiye'de Tayyarecilik 1910-1924" kitabını gönderdi.

Selçuk Bayraktar da Başkan Yalçın'a teşekkür mektubu ve Bayraktar Akıncı maketi gönderdi.

Mektubunda Bayraktar, kitabı memnuniyetle aldığını ve merakla okuyacağını belirtti.