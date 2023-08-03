Melikgazi Belediyesi Açık Hava Sinema Günlerine Yoğun İlgi

Melikgazi Belediyesi'nin İldem Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlediği, içeriği dopdolu birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığı 7'den 70'e her kesime hitap eden Açık Hava Sinema günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sıcak yaz günlerinde farklı etkinliklerle eğlenmek isteyen insanlara güzel programlar düzenlediklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; 'Kültürel ve sosyal etkinliklerde öncü ilçe olan Melikgazi'mizde kültürel etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemizin dört bir yanında sürdürdüğümüz sosyal ve kültürel etkinliklerle vatandaşların keyifli ve renkli bir yaz geçirmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede akşam İldem Yeşilyurt Mahallemizde vatandaşlarımız açık hava sinemanın keyfini yaşadı. İlgi oldukça yoğundu. Vatandaşlarımız yaptığımız etkinliklere rağbet ediyor bizde bu durumdan oldukça memnun oluyoruz. Gösterimlerimiz ücretsiz olup tüm hemşerilerimizi yaz boyu düzenleyeceğimiz açık hava sineması etkinliğimize davet ediyorum. Sinemaları takip etmek isteyen vatandaşlarımız Melikgazi Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ederek programların gününü öğrenebilir. Bundan sonraki sinemamız 4 Ağustos Cuma günü Konaklar Mahallesi Koru Sitesi yanındaki parkımızda saat 20.30'da olacak. Tüm hemşerilerimizi beklerim' dedi. - KAYSERİ