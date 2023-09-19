Melek Zeynep Bulut'un 'Açık Yapıt'ı London Design Festival'de sergileniyor

Melek Zeynep Bulut'un performatif, deneysel bir mekan kurgusu olan eseri 'Açık Yapıt', London Design Festival'de sergileniyor. Festival, dünyanın önde gelen tasarım etkinliklerinden biri olarak tasarımcıları bir araya getiriyor.

Melek Zeynep Bulut'un performatif, deneysel bir mekan kurgusu olan eseri 'Açık Yapıt?, yolculuğuna London Design Festival'de devam ediyor. Festival kapsamında Londra'nın ikonik noktalarından tarihi Thames Nehri üzerinde, Tate Modern ve London Eye hizasında sergilenen 'Açık Yapıt?, sergi süresince çeşitli paralel etkinliklerle de izleyiciyle buluşuyor.

Bu yıl 20'nci edisyonunu kutlayacak olan London Design Festival, Londra Dünya Tasarım Başkenti resmi misyonunun da ev sahibi ve dünyanın önde gelen tasarım etkinliklerinden biri olarak birbirinden yaratıcı uluslararası tasarımcıları 16-24 Eylül tarihlerinde bir araya getiriyor. Tasarım endüstrisinin büyümesinde kilit bir rol oynayan festival daha önce de Zaha Hadid, Vivienne Westwood, David Adjaye, Thomas Heatherwick gibi önemli isimleri ağırlamış ve sahnelemişti. 'Açık Yapıt'ın tasarımcısı Melek Zeynep Bulut, 20'nci yıl özel edisyonunda Londra Dünya Tasarım Başkenti resmi misyonunu üstlenen London Design Festival'e davet edilen tasarımcılardan biri oldu.

PUBLIC AWARD'I KAZANMIŞTI

'Açık Yapıt'ın hikayesinin evrilerek devam etmesini öncelikli misyonlarından biri olarak belirleyen ve aynı zamanda bu yıl Royal Academy yaratıcı kurulu üyeleri arasında yer alan Melek Zeynep Bulut, London Design Biennale'nin ardından London Design Festival'e de ödüllü eseri 'Açık Yapıt' ile katılıyor. Somerset House'da yer alan Londra Tasarım Bienali'nde Türkiye'yi temsil eden ve dikkatleri üzerine çeken 'Açık Yapıt', 47 ülke ve çeşitli üniversiteler arasından seçilerek Public Award'ı kazanmıştı. Tanımların anlamını yitirdiği, sınırların bulanıklaştığı günümüzde tiyatral bir anıt olarak sembolleşen 'Açık Yapıt' bir formun ötesine geçerek, bazı temsillerin yerinden oynamasını simgeliyor. Bu kez Victoria&Albert Museum, Coco Chanel, Mini Cooper gibi dünyaca ünlü isimler ile 'Açık Yapıt'ı sergileyerek dünya sahnesine çıkıyor.

Büyüyerek yolculuğuna devam eden 'Açık Yapıt?, kısa zaman sonra Türkiye'de de fiziksel olarak izleyici karşısına çıkacak. Konuyla ilgili detaylı bilgilendirme önümüzdeki süreçte yapılacak. Ana sponsoru Halkbank olan 'Açık Yapıt?, Türk Hava Yolları taşıma sponsorluğu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi desteği ile sergileniyor.

AÇIK YAPIT HAKKINDA

Eşik, dönüşüm metaforlarının etrafında şekillenen, performatif bir mekan, tiyatral bir geçişler sergilemesi olan 'Açık Yapıt?, insanlık tarihi boyunca güç, sınırları belirleme, toplumsal hiyerarşi temsili olan kavramların anlamları üzerine tartışmayı temel alıyor. Tıpkı bir enstrüman gibi çalışan hareketli ve sesli yüzeylerin oluşturduğu soyut kapılar ve dolaşım planı ziyaretçiyle etkileşime geçerek yerleşimin bir parçası haline dönüştürüyor.

Algı ve madde üzerinden bir deneyim sunan 'Açık Yapıt?; temellerini kapı, geçiş ve eşik kavramları üzerine kuruyor. Yerleştirme, anıtsal bir diziliş ve büyüklükte öne çıkarken ziyaretçilerin bu deneysel mekana temas etmesi ile dokunulmazlık yerini sessellik ve esneklikliğe devrediyor. Yerleştirme bir diğer taraftan yeni dünyaya dair nazik bir soru işareti bırakan bir oyun alanına davet ediyor.

MELEK ZEYNEP BULUT HAKKINDA

Melek Zeynep Bulut'un çalışmaları mimarlık, heykel, psikoloji ve davranış bilimlerinin bir sentezinden oluşuyor. Yapıtlarında soyut ve somut deneyimler heykel-mekan - mekan-içgüdüsel deneyim analizleri ile işleniyor. Sanatçı, yapıtlarını kamusal alana bir temas nesnesi olarak yerleştiriyor ve sahneler yaratıyor. Görsel algıyı fiziksel ve ruhsal boyutta sorgulatan bu deneyim yeni dünya, insan ve toplum için de 'yeni iletişim'e dönüşüyor.

1989 İstanbul Beyoğlu doğumlu sanatçı, resim ve heykel temelli eğitiminin ardından mimarlık ve tasarım alanında lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. Bulut, halen hem İstanbul hem de Paris'te multidisipliner bir stüdyo olarak üretimlerini sürdürüyor.