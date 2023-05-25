Melek Zeynep Bulut'un 'Açık Yapıt' eseri Londra Tasarım Bienali'nde Türkiye'yi temsil edecek

SANATÇI Melek Zeynep Bulut'un eseri 'Açık Yapıt', Londra Tasarım Bienali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

'Açık Yapıt'ın Beyoğlu'nda gerçekleşen tanıtımında konuşan Melek Zeynep Bulut, "Açık yapıt '2023 London Design Bienal' için kurguladığımız bir performatif mekan. Birçok disiplinin kendi içerisinde bir arada ilerlediği bir tasarım kurgusu var. İnsanlığın yeni bir bilinç eşiğinde olduğu ve bununla ilgili nasıl bir farkındalık sağlayacağımıza dair bir metin çalıştık. Çok severek ürettik. Onlarca kişinin emeği var. Deprem sonrası çok elim bir sürecin neticesinde ürettiğimiz bir proje oldu. O yüzden yüklediğimiz anlam çok büyük" dedi.

Türk sanatçı ve mimar Melek Zeynep Bulut'un 'Açık Yapıt' isimli yerleştirmesi, Somerset House'un avlusunda gerçekleşecek Londra Tasarım Bienali'nde sergilenecek. Sanatçının deneysel bir mekan kurgusu olan eseri, 1-25 Haziran arasında ziyaretçileriyle buluşacak. Türkiye'yi Londra'da temsil edecek eserin tanıtımı Beyoğlu'nda bir otelde gerçekleştirildi. Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ve Ahmet Misbah Demircan ile çok sayıda davetli katıldı. Sanatçı Melek Zeynep Bulut, programda gerçekleştirdiği sunumla, görseller üzerinden 'Açık Yapıt' ile ilgili bilgi verdi.

"BİRÇOK DİSİPLİNİN BİR ARADA İLERLEDİĞİ BİR TASARIM KURGUSU VAR"

Melek Zeynep Bulut, "Açık yapıt 2023 "London Design Bienal" için kurguladığımız bir performatif mekan. Birçok disiplinin bir arada ilerlediği bir tasarım kurgusu var kendi içerisinde. Hem mimari bir çalışma hem bir performans içeriyor. Akustik bir tasarıma sahip. Açıkçası bunu tabii ki ben burada anlatıyorum, ancak bu işin arkasında onlarca kişinin emeği var. Çok iyi bir ekiple çalıştık, tamamladık, gönderdik, orada da kurulumumuz, sergilememiz olacak, hepinizi bekleriz. Aslında biz bu işi çok kısa denecek bir sürede ürettik. Şubat ayından itibaren üretimlere başladık. Çok fazla atölyeyle iyi bir organizasyonla işi yürüttük. Yaklaşık üç dört aylık bir çalışmanın ürünü diyebiliriz" dedi.

DİLERİM ÜLKEMİZE DE GURUR KAYNAĞI OLACAK NETİCELER ALIRIZ

Bienalin bu yıl, "Global Game" ana temasını işleyeceğini ifade eden Bulut, "Dünyanın gittiği yerle ilgili tasarımcıları bir düşünme biçimine davet ediyorlar ve belirledikleri en temel metafor geçtiğimiz yıl Süveyş kanalına oturan o gemiydi. Artık, dünyada ilerlemeyen bazı sistemlerin tasarımcı zihinleriyle nasıl çözüm üretebileceğimizi, bunları tartıştığımız bir zemindi. Biz de burada eşikler metaforu üzerinden gittik. Yani, insanlığın yeni bir bilinç eşiğinde olduğu ve bununla ilgili nasıl bir farkındalık sağlayacağımıza dair bir metin çalıştık. Çok severek ürettik bu işi. Dediğim gibi onlarca kişinin emeği var. Deprem sonrası çok elim bir sürecin neticesinde, ürettiğimiz bir proje oldu. O yüzden yüklediğimiz anlam çok büyük. Dilerim sergi süresince de herkes tarafından çok sevilir. Ülkemize de gurur kaynağı olacak neticeler alırız. Mutluyuz tabii ki" diye konuştu.

AÇIK YAPIT

Eşik ve dönüşüm metaforlarıyla şekillenen, performatif bir mekan, tiyatral bir geçiş sergilemesi olan Açık Yapıt; güç, sınırları belirleme ve toplumsal hiyerarşinin temsili olan kavramların anlamları üzerine tartışmayı temel alıyor. Eserin temelleri ise kapı, geçiş ve eşik kavramları üzerine kuruluyor. Çoğunluğu metal materyal ile tasarlanan eser, Londra'nın önemli neoklasik yapılarından 'Somerset House' avlusunda 'Türk Pavilion'u kapsamıyla, bienalin bu yıl gerçekleşecek dördüncü edisyonu "Küresel Oyun: İşbirliklerini Yeniden Eşlemek" temasıyla, 1-25 Haziran arasında yer alacak.

MELEK ZEYNEP BULUT

1989 İstanbul, Beyoğlu doğumlu sanatçı, resim ve heykel temelli eğitiminin ardından mimarlık ve tasarım alanında lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. Halen, hem İstanbul hem de Paris'te multidisipliner bir stüdyo olarak üretimlerini sürdürmekte. Mimar ve sanatçı Melek Zeynep Bulut; mimarlık, heykel, psikoloji ve davranış bilimlerini sentezleyerek çalışmalarına devam ediyor.