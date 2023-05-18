Melek Mosso Aydın'da konser verdi

Melek Mosso, Aydın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Büyükşehir Belediyesince Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen programda sahne alan Mosso sevilen şarkılarını seslendirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi mezunu olduğunu ifade eden Mosso, "Bugün okulumun etrafını çaktırmadan gezdim. Her yeri hatıralarla, mutlulukla, acıyla, keyifle, başarılarla dolu bir şehir Aydın, benim için." diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise performansından dolayı şarkıcıyı kutlayarak katılımcılara teşekkür etti.