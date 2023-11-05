Meksika'da her yıl festival havasında kutlanan 'Ölüler Günü' geçit törenine bu yıl 1 milyon 250 bini aşkın kişinin katıldığı bildirildi. Geçit töreninde iskelet kostümleri, muhtelif figürler ve Catrina olarak bilinen kafatasları büyük ilgi gördü. Ölüler Günü, İspanyollar ve Latin Amerikalılarca kutlanan ve binlerce yıl öncesine dayanan bir festivaldir. UNESCO tarafından Kültürel Miras Listesi'ne eklendi.

Meksika'da Ölüler Günü geçit törenine 1 milyon 250 bin kişi katıldı

Meksika'da her yıl festival havasında kutlanan "Ölüler Günü" geçit törenine bu yıl 1 milyon 250 bini aşkın kişinin katıldığı bildirildi.

Başkent Meksiko'da gerçekleştirilen Ölüler Günü geçit töreninde iskelet kostümleri, muhtelif figürler ve Catrina olarak bilinen kafatasları katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Meksiko Belediye Başkanı Marti Batres, geçit törenine 1 milyon 250 binin üzerinde kişinin katıldığını duyurdu.

Bu yılki geçit töreninde "Tüylü yılan" motifi, yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği görüntü olarak dikkati çekti.

Ölülerin anılması amacıyla İspanyollar ve Latin Amerikalılarca kutlanan Ölüler Günü (Dia de los Muertos), binlerce yıl öncesine dayanıyor.

Ülkenin en renkli festivallerinden biri olarak kabul edilen Ölüler Günü süresince mezarlıklar ziyaretçi akınına uğruyor.

Çiçeklerle süslenen mezarlara adaklar sunuluyor ve başlarında mum ya da tütsü yakılarak ölenler yad ediliyor.

Ölüler Günü, 2008'de UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklendi.