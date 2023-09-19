Mehmet Uluğtürkan'ın yeni kitabı Rüsumat-Kurtuluşun Hayalet Gemisi 29 Ekim'de okurla buluşacak

Yazar Mehmet Uluğtürkan'ın yeni kitabı "Rüsumat-Kurtuluşun Hayalet Gemisi" isimli roman Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına 29 Ekim'de okurla buluşacak.

Kurtuluş Savaşı günlerinde o dönem Sovyetler Birliği'nden gelen yardımı Karadeniz'i kullanarak Anadolu'ya taşıyan Rüsumat isimli balıkçı teknesini konu alan roman, İnkılap Kitabevi tarafından yayına hazırlandı.

Kitap, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına 29 Ekim'de okurla buluşacak.

Uluğtürkan, roman yazım hazırlıklarına 2 yıl önce başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hiç savaş gemisi olmayan, küçük gemi ve teknelerden oluşan 'Milli Kuvvetler Donanması' ile deniz cephesinde bile destanlar yazdık. Rüsumat, deniz cephemizde imkansızlıklara rağmen elde ettiğimiz başarının önemli bir kesitidir. Bu romanı okurken az sayıda bahriyelimizin ve bu kuvvetlere destek veren Karadeniz uşaklarının vatan sevgisini, vefasını, azmini hissedeceksiniz."