Mehmet Erdem, Ahmet Kaya şarkılarını Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde seslendirecek
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Mehmet Erdem, Ahmet Kaya şarkılarını 11 Kasım'da İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde seslendirecek. Konserin biletleri Biletinial'da satışa çıktı.
Mehmet Erdem, Ahmet Kaya şarkılarını sevenleriyle birlikte 11 Kasım'da İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde seslendirecek.
Events Across Turkey'in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, Ahmet Kaya'yı Mehmet Erdem'in sesiyle Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde ikinci kez Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde ağırlamaya hazırlanıyor. 11 Kasım'da gerçekleştirilecek konserin biletleri Biletinial'da satışa çıktı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat