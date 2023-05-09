Medya çalışanlarına 'Sosyal medya bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadelede medyanın rolü' paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü, Yeşilay Erzincan Şubesi işbirliğiyle medya çalışanlarına yönelik, "Sosyal medya bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadelede medyanın rolü" konulu panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü salonunda düzenlenen toplantıda, açılış konuşması yapan Bölge Müdür Vekili Metehan Akkaya, basın mensuplarının beşeri sermayelerinin arttırılması için gereken her şeyi yapmaya çalıştıkların, Erasmus kapsamında bazı projeler yaptıklarını ve sonucunu beklediklerini ifade etti.

Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Selçuk ise bağımlılıkla mücadele kapsamındaki faaliyetleri kapsamında, sosyal medya bağımlılığı ile ilgili eğitimler de verdiklerini belirterek, "Bizler Yeşilay ailesi olarak her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için bağımlılıkla mücadelemize var gücümüzle devam ediyoruz. Bugün burada da eğitimlere vesile olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra psikolog Merve Tunç ve Gümüşhane Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali Özcan katılımcılara konuyla ilgili sunum yaptı.

Programa medya mensuplarının yanı sıra kamu kurumlarının basın birimi çalışanları katıldı.