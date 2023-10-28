Medicana International Ankara Hastanesi'nde Atatürk Sergisi
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel bir etkinlik olarak Medicana International Ankara Hastanesi'nde düzenlenen sergide, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 fotoğrafı sergilendi ve ziyaretçilere Cumhuriyet tarihinin önemli anlarına yolculuk fırsatı sunuldu. Sergiye müzik dinletisi de eşlik etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel bir etkinliğe ev sahipliği yapan Medicana International Ankara Hastanesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 fotoğrafıyla düzenlenen sergi, ziyaretçilere Cumhuriyet tarihinin önemli anlarına yolculuk fırsatı sundu.
Medicana International Ankara Hastanesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yılına özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hastane girişinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 fotoğrafıyla düzenlenen sergi, ziyaretçilere Cumhuriyet tarihinin önemli anlarına yolculuk fırsatı sundu. Atatürk'ün sevdiği şarkıların eşlik ettiği müzik dinletisi de sergiye eşlik etti.