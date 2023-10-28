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Medicana International Ankara Hastanesi'nde Atatürk Sergisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel bir etkinlik olarak Medicana International Ankara Hastanesi'nde düzenlenen sergide, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 fotoğrafı sergilendi ve ziyaretçilere Cumhuriyet tarihinin önemli anlarına yolculuk fırsatı sunuldu. Sergiye müzik dinletisi de eşlik etti.