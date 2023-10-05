Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü iş birliği ve Polatlı Belediye Başkanlığının desteğiyle UNESCO Dünya Mirası Gordion ören yerinde düzenlenecek olan 'Medeniyetlerin Doğduğu Topraklardan Cumhuriyet'in 100. yılına-Kültür ve Bilim Şenliği'nde Polatlılı çocuklar bir araya gelecek. Şenlikte çocuklar, bilim okulları atölyelerinde farklı bilim dallarını deneyimleyerek öğrenecek ve kültür varlıklarının korunması konusunda bilinçlendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü iş birliği ve Polatlı Belediye Başkanlığının desteğiyle UNESCO Dünya Mirası Gordion ören yerinde "Medeniyetlerin Doğduğu Topraklardan Cumhuriyet'in 100. yılına-Kültür ve Bilim Şenliği"nde Polatlılı çocuklar bir araya geliyor.

Türkiye'nin ilk çocuk üniversitesi Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü (Çocuk Üniversitesi), Ankara Üniversitesi akademisyenleriyle oluşturulan bilim okulları aracılığıyla bilimin çocuklara tanıtılmasını sağlayan faaliyetler yürütüyor. Bu faaliyetler çerçevesinde her yıl düzenlenen "Çocuk Bilim Şenliği", Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen "Kültür ve Bilim Şenliği" temasıyla düzenlenecek. Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü Bilim Okullarının atölyelerinin yer alacağı şenlikte, çocukların etkinlik ve oyunlarla birbirinden farklı bilim dallarını yaşayarak, deneyimleyerek ve bilim insanlarını tanıyarak öğrenmeleri sağlanacak.

Şenlikte yer alması planlanan Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülen "Kültür Koruyucuları" isimli çocuk eğitim programı çerçevesinde kültür varlığı kavramı, önemi ile bir çocuk olarak kültür varlıklarının korunmasına ve kaçakçılığının önlenmesine sağlayacağı katkıları "Bir Eserin Öyküsü" ve "Yazının Serüveni" atölyelerinde oyunlarla öğrenen çocuklara "Kültür Koruyucusu" rozetleri takılarak, "Biri Arkeolog mu Dedi?" isimli kitap ve broşürler hediye edilecek. Bununla birlikte somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılar aracılığıyla da kadim kültürün ve medeniyet değerlerinin önemli bir unsuru olan geleneksel el sanatlarının tanıtılmasına yönelik uygulamalı performans gösterileri gerçekleştirilecek. Polatlı'da yaklaşık bin çocuğa ulaşılması hedeflenen şenlik, Gordion Ören Yeri Karşılama Merkezi'nde düzenlenecek. - ANKARA