'Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli' kitabı yeniden yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli" kitabının yeniden yayımlandığını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kültür ve sanat dünyamıza değerli bir eseri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve tüm dünyada hat sanatının tanınmasına, sevilmesine ve daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunan ve 40 yıllık bir birikimin ürünü olan hattat Mahmud Bedreddin Yazır'a ait 'Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli' kitabı, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları tarafından yeniden yayımlanarak okuyucularla buluşuyor."