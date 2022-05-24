MDOB, "3 Tenor Piyanolu Şan Konseri" verecek - Haberler

MDOB, "3 Tenor Piyanolu Şan Konseri" verecek
AA - Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "3 Tenor Piyanolu Şan Konseri" ile sahne alacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "3 Tenor Piyanolu Şan Konseri" ile sahne alacak.
MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, konser yarın saat 20: 00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesinde gerçekleştirilecek.
Solist Ali Ulvi Karaca, Onur Polat ve Baran Taner sahne alacağı konserde sanatçılara piyanoda Rufina Usmanova eşlik edecek.
Konserde İtalyan ve Türk müziği ezgileri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat