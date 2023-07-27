Maximiles Black Turgutreis Arena etkinlikleri başlıyor
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Bodrum'da düzenlenen Maximiles Black Turgutreis Arena etkinlikleri yarın Karsu konseriyle başlayacak. Programda Goran Bregovic, Büyük Ev Abluka ve Sevgili Arsız Ölüm- Dirmit gibi etkinlikler yer alacak. Biletler sadece Mobilet'te satışta.
Bodrum'da düzenlenen Maximiles Black Turgutreis Arena etkinlikleri yarın Karsu konseriyle başlayacak.
Musicarium, Kutu Film, DasDas ve Atış Entertainment iş birliğiyle hayata geçirilen programda, 29 Temmuz'da Balkan müziğinin ünlü isimlerinden Goran Bregovic müzikseverlerle buluşacak.
Program kapsamında ayrıca 3 Ağustos'taa Büyük Ev Abluka'da konseri ve 4 Ağustos'ta yönetmen Hakan Emre Ünal Latife Tekin'in kitabından uyarlanan "Sevgili Arsız Ölüm- Dirmit" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.
Etkinliklerin biletleri sadece Mobilet'te satışta olacak.