Maximiles Black Turgutreis Arena etkinlikleri başlıyor

Bodrum'da düzenlenen Maximiles Black Turgutreis Arena etkinlikleri yarın Karsu konseriyle başlayacak. Programda Goran Bregovic, Büyük Ev Abluka ve Sevgili Arsız Ölüm- Dirmit gibi etkinlikler yer alacak. Biletler sadece Mobilet'te satışta.