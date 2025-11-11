Haberler

Mavi Nota Müzik Ödülleri'nde Müzik Başarı Ödülü Marmara Flüt Orkestrası'na

Güncelleme:
Trabzon'da 33 yıldır düzenlenen Mavi Nota Müzik Ödülleri'nde bu yıl 'Müzik Başarı Ödülü', Marmara Flüt Orkestrası'na verildi. Ödül, müziğe katkıda bulunan kişi ve toplulukları onurlandırmak amacıyla veriliyor.

Trabzon'da 33 yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Mavi Nota Müzik Ödülleri kapsamında "Müzik Başarı Ödülü"ne bu sene, Marmara Flüt Orkestrası layık görüldü.

Mavi Nota Müzik Ödülleri Koordinatörü Müfit Semih Baylan, yaptığı yazılı açıklamada, Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi kuruluşu Mavi Nota e-Müzik Gazetesi tarafından bu yıl ödüllerin 33'üncüsünün organize edildiğini belirtti.

Baylan, Mavi Nota Müzik Ödülleri'nin, müziğin ülkedeki konumunu ve gidişatını nesnel bir biçimde ortaya koymak, bu konudaki gerçekleri belgelemek, müziğe emeği geçen kişi, sanatçı ve toplulukların emeğini öne çıkarmak ve değerlendirmek amacıyla geleneksel olarak düzenlendiğinin altını çizdi.

Seçici kurulda, Prof. Dr. Abdullah Akat, mezzosoprano Ebru Förster, piyanist-eğitmen Ilgın Salman, piyanist-solist Yeşim Gökalp ve kendisinin yer aldığına işaret eden Baylan, şunları kaydetti:

"Ödül şartnamesi çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, ödülün sahibi oy birliği ile belirlenmiştir. Ödül, şefliğini ve sanat yönetmenliğini Flütist Prof. Dr. Ece Karşal'ın yaptığı Marmara Flüt Orkestrası'na verilmiştir. 33. Mavi Nota Müzik Ödülleri 'Müzik Başarı Ödülü'nü kazanan Marmara Flüt Orkestrasını tebrik eder, klasik çok sesli çağdaş müziğin gelişmesinde ve yaşatılmasında verdikleri uğraşta başarılar dileriz."

