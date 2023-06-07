Masal İstanbul Festivali başladı

İSTANBUL - Çocukların ağırlıkla ilgisi çeken Masal İstanbul Festivali'nin 4'üncüsü Küçükçekmece'de başladı, programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bugün başlayan programın İstanbul kısmı bittikten sonra Hatay'a doğru yola çıkılıp oradan devam edecek.

Küçükçekmece Belediyesi ve Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi'nin 4'üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası 'Masal İstanbul' Festivali, 'Güneşe Uzanan Masallar' temasıyla bugün akşam saatlerinde Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro'da başladı. Eğlenceli Kortej ile başlayan festivalde çocuklar için masallar seslendirilip şarkılar söylendi. Bu bağlamda Pink Lemonade müzik grubu da Festivalde sahne aldı. Festival kapsamında 10 Haziran'da son bulacak etkinlikte yerli ve yabancı masal anlatıcıları 13 Haziran'da da Hatay'ın Serinyol, Yeniçağ ve Aknehir mahallelerinde kent sakinleriyle bir araya gelerek, depremden etkilenen çocuklara masal anlatacak. Yerli ve yabancı masal anlatıcıları, Küçükçekmece'nin 9 farklı noktasında çocuklarla buluşacak. Masal kamyonu ve masal bisikletinin kentteki noktaları ilçedeki kültür merkezlerinin yanı sıra Seyir Parkı, Soyak Amfi, Cennet Meydan, Güzel Sanatlar Akademisi, Fatih Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi olacak. Festivalin son 2 gününde ise masal kamyonu, Hatay'a doğru yola çıkacak. 12-13 Haziran'da masal anlatıcıları, masal kamyonu ve masal bisikleti Hatay'ın Serinyol, Yeniçağ ve Aknehir mahallelerinde kent sakinleriyle bir araya gelerek, depremden etkilenen çocuklara masal anlatacak. Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen festivalde. Türk masal anlatıcılarının yanı sıra Yunanistan ve Estonya'dan gelen alanında uzman masal anlatıcıları da yer alıyor.

"Küçükçekmece'yi bir kültür kenti haline getirmek istiyoruz"

Etkinliğin öneminden ve ne denli yoğun ilgiye sahip olduğundan bahseden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Masal İstanbul'un bu yıl 4'üncüsünü yapıyoruz. Hem ilçemizde hem dışarıda çok ilgi gören bir festivaldir. Biz bunu heyecanla bekliyoruz. Hayatında hiç masal dinlememiş çocuklarımıza yetişkinlerimize masal dinletmeye ve kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün açılışını yaptık. 6-13 Haziran arasında devam edecek ve son 2 günün Hatay'da 9 ayrı yeri gezerek oradaki oradaki çocuklarımıza da masal anlatma fırsatı bulacağız. Masal İstanbul bizim için çok değerli. Bunu bir tema ile başlattık, her yıl ayrı bir tema ile devam ettiriyoruz. Umuyorum ki çok kısa bir zamanda da uluslararası alana taşımayı başaracağız. Bütün herkesin bu etkinliklere katılmasını istiyorum. Küçükçekmeceliler buna çok alıştı, yaklaştıkça heyecanlandıklarını biliyorum. 'Ne zaman geliyor, ne zaman başlıyor' diye bana yazıyorlar. Çocuklarımız hatta yetişkinlerimiz çok sevdi. Bu kültüre herkesin katılmasını istiyorum. Küçükçekmece'yi bir kültür kenti haline getirmek istiyoruz. Çocuklarımızın kitapla, sinemayla, kültürle tanışması gerektiği yaşlarda tanışmasını arzu ediyorum. Bu benim hayalimdi, hayalimi gerçekleştirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.