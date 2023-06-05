Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali' devam ediyor. Festival kapsamında hayata geçirilen sokak konserleri ve tarihi kilise harabelerindeki konserler ilgiyle izleniyor.

Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ' Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali' devam ediyor.

Mustafa Alabora'nın katılımıyla 2 Haziran Cuma günü yürütülen söyleşiyle başlayan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, hafta sonu da dolu bir programla devam etti. Festival kapsamında hayata geçirilen sokak konserlerinin ilki Netsel Marina'da yapıldı. Ağustos 1994'ten bu yana üç bini aşkın performansa imza atan MOE JOE, 29. yılında Marmaris'e konuk oldu.

Festivalin bir diğer etkinliğinin adresi ise Orhaniye Martı Marina'da bulunan tarihi kilise harabeleri oldu. Piyanist ve besteci Burçe Karaca'nın MAKSAD Festival Orkestrası ile eserlerini seslendirdiği konseri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da izledi.