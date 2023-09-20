Marmaris'te şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu

Marmaris Kaymakamlığı, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna program düzenledi.

Marmaris Kaymakamlığı, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna program düzenledi.

Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde yapılan etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Azmi Özkan, Kıbrıs gazileri, aileleri, şehit aileleri, birim müdürleri ve diğer davetliler katıldı.

Gazi ve şehit yakınlarıyla tek tek ilgilenip sohbet eden Kaya, şehit aileleri ve gazilerle olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Marmaris'te göreve başladığının ilk haftasında gaziler ve şehit yakınlarıyla buluşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Kaya, "Gazilerimiz için bugün ilçemizde çok güzel etkinlikler yapıldı. Gazilerimizle, gazi ailelerimizle, bize emanet olan şehitlerimizin yakınlarıyla her vesile ile beraber olacağız. Beraber olmaya devam edeceğiz." dedi.