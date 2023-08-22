Marmaris'te Özel Çocuklar Konser Verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 25 özel çocuğun sahne aldığı konserde 70'lerin rüzgarı eserken, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yaz akşamlarında birçok konsere ev sahipliği yaptığını belirterek, "Katıldıklarım arasında en keyifli olan konser buydu" diye konuştu.

Marmaris Amfi Tiyatro, özel çocuklara ev sahipliği yaptı. Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla Marmaris'in Ritmi Özel Çocuklar Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen konserde 70'lerin unutulmaz aşk şarkılarını seslendirildi. Toplamda 25 özel çocuğun da yer aldığı konserde çocuklar hünerlerini sergilerken anneleri de sahneye çıkarak birlikte şarkı söyledi.

Konseri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları Ali Zağlı ve Suzan Zift de izledi. Annelerin çocuklarıyla birlikte şarkı söylemesinin ardından sahneye çıkan Başkan Oktay, annelere fedakarlıkları için teşekkür ederek çiçek taktim etti. Burada bir konuşma yapan Başkan Oktay "Gururla ve büyük bir keyifle böyle muhteşem bir gösteriye tanıklık ettik. Göreve geldiğimizden beri bu özel evlatlarımız için her daim duyarlı olduk, onların kendi sıkıntılarını günlük yaşamda yaşadığı sorunları aşmaları adına mümkün olduğu kadar örgütlenmelerine özen gösterdik. Çok güzel bir akşam geçiriyoruz, Marmaris'te bu yaz konserlerle eğlence dolu geçiyor. Kendi adıma şunu söylemeliyim ki katıldıklarım arasında en keyifli olan konser buydu, emeği geçen herkesin emeğine sağlık" diyerek sahnedeki herkese teşekkür etti.

Özel çocuklar da Başkan Oktay'a teşekkür etmek için bir sürpriz yaparak sahnede büyük bir coşkuyla zeybek gösteri sergiledi. 70'ler rüzgarı estiren ve nostaljik açık hava sineması konseptindeki konser danslar eşliğinde son buldu. Girişin ücretsiz olduğu konserde dileyenler derneğe bağışta bulundu. - MUĞLA