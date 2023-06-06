Marmaris'te El Sanatları Sergisi Açıldı

Muğla'nın Marmaris İlçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı. Marmaris Halk Eğitim merkezi Müdürlüğü tarafından Netsel marina Yat Kulüpte düzenlenen serginin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, kursiyerler, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Sergide kursiyerlerin el emeği göz nuru ile hazırladığı ürünler sergilendi. Davetliler, stantları tek tek gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Zeybek, semazen, yedi bölge halk oyunları gösterimi de yapılan programda müzik dinletisi, flemenko dans gösterileri sunuldu. Marmaris Halk eğitim Merkezi Müdürü Turgay Kaçar, açılışta yaptığı konuşmasında merkez olarak işbirliği yaptıkları tüm kurumlar ile hayata mutlu bireyler yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi. Sergi 7 Haziran Çarşamba gününe kadar açık kalacak.