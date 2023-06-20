Marmaris'te Berlin Filarmonik Piyano Dörtlüsü Konseri

Marmaris'te müzik şöleni

MUĞLA Berlin Filarmonik Piyano Dörtlüsü, Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Marmarisli sanatseverlerle buluştu.

02 Haziran'da başlayan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali konserler, sergiler, imza günleri ve söyleşiler gibi pek çok renkli etkinlikle sürüyor. Festivalde Amfi Tiyatro'nun son konuğuysa Berlin Filarmonik Piyano Dörtlüsü oldu. 1985 yılında Berlin Filarmonik Orkestrası'nın oda müziği topluluğu olarak kurulan; 30 başarılı yılın ardından 2015'te nesil değişikliği yaşayan Berlin Filarmonik Piyano Dörtlüsü Marmaris Amfi Tiyatro'da sahne aldı. Bir konser veren dörtlü klasik, romantik ve modern dörtlülerin yanı sıra yeni ve keşfedilmemiş eserlerin de yer aldığı bir repertuar seslendirdi. Konser Marmaris Belediye Başkanvekili Hasan Yaylalı ve meclis üyesi Ali Aygün'ün de yer aldığı sanatseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Müzisyenler gecede yeni repertuvarlarına aldıkları kendileri için yazılan bir parçayı da Marmarisliler için seslendirdi.