Marmaris'te 2200 Yıllık Bronz Kadın Heykeli İlk Kez Sergilenecek

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, balıkçıların ağına takılan ve koruma altına alınan 2200 yıllık bronz kadın heykeli, 4 Temmuz'da düzenlenecek 'Denizden Gelen Kadın' sergisi ile ilk kez ziyarete açılacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 yıl önce balıkçıların ağına takılan, ardından koruma altına alınan 2 bin 200 yıllık bronz kadın heykeli ilk kez sergilenecek.

Hisarönü Körfezi'nde 17 Kasım 2020'de "Azimler" isimli trol teknesindeki balıkçıların ağına, başı ve kolları eksik, içi boş döküm şeklinde yapılmış bronz heykel takıldı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bildirildikten sonra yetkililerce Marmaris Müzesi'ne aynı gün nakli yapılan heykel, tuzdan arındırılarak gerekli koruma önlemleri alınıp İzmir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'na götürüldü.

Konservasyon işlemleri tamamlanan heykel, sergilenmek üzere yeniden Marmaris Müzesi'ne getirildi.

Milattan önce 2. yüzyıl Helenistik dönem özellikleri gösteren ancak Roma dönemi eseri olduğu belirlenen bronz kadın heykeli, khiton üzerine hymation (Helenistik ve Roma dönemi kıyafetleri) giymiş olarak tasvir ediliyor.

Bölgedeki kazılardan çıkan eserlerle 4 Temmuz'da ilk kez sergilenecek

Heykel ve kazılardan çıkarılan bazı eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 102. yılına ithafen hayata geçirilen "102 Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında düzenlenecek "Denizden Gelen Kadın" sergisiyle 4 Temmuz'da ilk kez ziyarete açılacak.

Eserler, Marmaris Müze Müdürlüğünce projelendirilen ve Marmaris Ticaret Odası tarafından tefrişatı gerçekleştirilen Yeni Sergi Salonu'nda sergilenecek.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Kültür Sanat
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