Marmaris Kültür ve Sanat Festivali yangın nedeniyle sonbahara ertelendi Marmaris Kültür ve Sanat Festivali'nin kalan etkinliklerinin 21 Haziran Salı akşam saatlerinde çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle sonbahara ertelendiği bildirildi. Marmaris Kültür ve Sanat Festivali'nin kalan etkinliklerinin 21 Haziran Salı akşam saatlerinde çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle sonbahara ertelendiği bildirildi. Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Marmaris Amfitiyatro'da gerçekleştirilmesi planlanan Boğaziçi Gençlik Korosu ve İlyas Mirzayev konserlerinin orman yangını nedeniyle ertelendiği, festivalin sonbaharda tamamlanacağı kaydedildi. "Küllerinden doğmak" temasıyla 10 Haziran'da başlayan Marmaris Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması'nın Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, 7 ülkeden 33 kişinin başvurduğu yarışmada çevrim içi yapılan ön elemeyi geçen 20 kişinin katıldığı finalde, Beste Yalı'nın birinci, Mercan Aldemir'in ikinci ve Ayben Sever'in üçüncü olduğu bilgisine yer verildi. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 AA / Sabri Kesen - Kültür Sanat 21 Haziran Marmaris Kültür Sanat Haberler

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