Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 10-26 Haziran'da gerçekleştirilecek

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, 10-26 Haziran tarihlerinde "Küllerinden Doğmak" temasıyla gerçekleştirilecek.

Festivalin tanıtım toplantısı Netsel Marina'da bir restoranda gerçekleştirildi.

Marmaris Belediyesi ve Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından organize edilen festivalde, kültür ve sanat severler 16 gün boyunca yerli ve yabancı sanatçıların performansını izleme şansı bulacak.

MAKSAD adına açıklamada bulunan Ayşegül Uygun, hazırlıklarına iki yıl önce başlanmasına rağmen salgın, yangın ve sel felaketleri nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan festivalin tarihini ve içeriğini duyurmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Her yıl farklı bir antik kentin öne çıkarılacağını belirten Uygun, "İki sene içinde Marmaris'in yaşadıklarıyla örtüşen, ama aynı zamanda gelecek için umuda işaret eden bir tema olarak Anka kuşunun hikayesinden esinlenerek bu sene festivalimiz için 'Küllerinden Doğmak' temasını seçtik. ve yine bu temayla uyumlu olarak, mitolojide Anka kuşuyla aynı adı taşıyan Bozburun Yarımada'mızdaki tarihi Phoenix yerleşimi de bu yılın antik kenti olacak. Festivale katılacak sanatçıların eserlerinin yapılacak olan atölye çalışmalarının, söyleşiler ve diğer etkinliklerin 'Küllerinden Doğmak' temasından izler taşımasını planladık." diye konuştu.

Uygun, farklı mekanlara yayılmış konser, resim ve heykel sergisi, söyleşilerle Marmarislilerin ve Marmaris'i ziyaret edenlerin sanat ve kültürle dolu günler geçirmelerini sağlarken tanınmış sanatçıları sanatseverlerle buluşturmayı ve yerel değerlere de uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ilçe olarak zor günler yaşadıklarını ve bu festivalle birlikte zor günleri geride bırakmak istediklerini ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Cumhur Çoban da Marmaris'te yapılacak festivali çok anlamlı bulduklarını ve çok önemsediklerini kaydetti.

Ünlü cazcı Kerem Görsev de konser verecek

Festival kapsamında, piyanist ve besteci İlyas Mirzayev'in düzenlediği "Muğla Türküleri Senfonisi" Festival Orkestrasınca seslendirilecek.

Caz sanatçısı ve piyanist Kerem Görsev'in triosu ve Festival Orkestrası ile birlikte cazseverlerle buluşacağı festivalde Boğaziçi Gençlik Korosu da bir konser verecek.

Görsel sanatlar alanında da Hayati Misman'ın metal işleri, yağlı boya yapıtları ve gravürlerinden oluşan bir sergi ile Ali Herischi'nin atölyesi festivalde yer alacak.

Şef Gürer Aykal yönetiminde Berlin Deutsche Oper Oda Orkestrası'nın konser vereceği festivalde, "Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması" yapılacak.