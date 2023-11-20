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Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları' konseri

Belkıs Özener ve Çiğdem Gürdal'ın sahne performanslarıyla müzikseverlere unutulmaz dakikalar yaşattığı Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları' konseri, Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konserde Dilrüba Türk Müziği Topluluğu da yer aldı ve Belkıs Özener en çok alkışı topladı. Konser sonunda Marmaris Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Suzan Zift, sanatçılara teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.