Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları' konseri
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Belkıs Özener ve Çiğdem Gürdal'ın sahne performanslarıyla müzikseverlere unutulmaz dakikalar yaşattığı Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları' konseri, Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konserde Dilrüba Türk Müziği Topluluğu da yer aldı ve Belkıs Özener en çok alkışı topladı. Konser sonunda Marmaris Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Suzan Zift, sanatçılara teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.
Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları' konserinde Belkıs Özener ve Çiğdem Gürdal, sahne performansları ile müzikseverlere unutulmaz dakikalar yaşattı.
Armutalan Kültür Merkezi'ndeki konseri Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift de izledi. Dilrüba Türk Müziği Topluluğu, Doç. Dr. Kısmet Deliveli'nin yönetiminde, 'Akşamı Süzme Deniz', 'Dilde Dilruba', 'Gizli Aşk Bu', 'Aşka Gönül Vermem', 'Aşkın Bahardı', 'Sevilde Neşelen' gibi eserleri seslendirirken, en çok alkışı Belkıs Özener aldı.
Yaşına rağmen sahnede adeta devleşen sanatçı, Yeşilçam filmlerinde seslendirdiği unutulmaz şarkıları söyledi. Ayakta alkışlanan sanatçılar, performanslarıyla dinleyicileri hayran bıraktı.
Konserin sonunda Marmaris Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Suzan Zift, sanatçılara teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.