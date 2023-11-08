Marmaris Belediyesi, Atatürk'ü Anacak

Marmaris Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında Nebil Özgentürk'ün hazırladığı 'Yaşamından Hatıralar' adlı belgesel gösterimi ve söyleşi ile anacak.

Marmaris Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında Nebil Özgentürk'ün hazırladığı 'Yaşamından Hatıralar' adlı belgesel gösterimi ve söyleşi ile anacak.

Marmaris Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenliyor. Yaşam öyküleriyle milyonları ekran başına kilitleyen gazeteci, yazar, yapımcı ve yönetmen Nebil Özgentürk, Marmarislilerle buluşacak. Özgentürk, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 85. yılında 'Yaşamından Hatıralar' ismini verdiği belgesel gösterimi ve söyleşi ile Marmaris Belediyesi'nin konuğu olacak.

10 Kasım Cuma günü saat 19.30'da Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik dizisinde belgesel filmle Atatürk'ün hayatından kesitler sunulacak. Ardından söyleşi ve kitap imza günü düzenlenecek.