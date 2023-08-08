Marmaris Belediyesi Amatör Genç Yetenekler İçin Ses Kayıt Stüdyosu Kurdu

Marmaris Belediyesi, amatör genç yetenekler için ses kayıt stüdyosu kurdu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, stüdyoda prova yapan liseli gençlere sürpriz bir ziyaret yaptı. Stüdyo içerisine mikrofonlar, akustik panel ve ses izolasyon köpükleri yerleştirildi. Liseli gençlerden oluşan Karşı Sokak grubu stüdyoda prova yaparken Başkan Oktay'ın sürpriziyle karşılaştı. Ses kayıt stüdyosunu kullanmak isteyenler, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

Marmaris Belediyesi, amatör genç yetenekler için ses kayıt stüdyosu kurdu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, stüdyoda prova yapan liseli gençlere sürpriz bir ziyaret yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, müzikle uğraşan gençlerden gelen ses kayıt stüdyosu talebine kayıtsız kalmadı, Pazaryeri'nin üst katında yer alan odalardan birinin ses kayıt stüdyosuna çevrilmesi yönünde talimat verdi. Odanın ses izolasyonu yapılarak, hem vokal hem de enstrümanlara uygun bir stüdyo hayata geçirildi.

Stüdyo içerisine mikrofonlar, akustik panel ve ses izolasyon köpükleri yerleştirildi. Bir süredir yürütülen çalışmayla tamamlanan ses kayıt stüdyosu hem amatör genç müzisyenlerin hem de yerel sanatçıların hizmetine sunuldu.

Liseli gençlerden oluşan Karşı Sokak grubu stüdyoda prova yaparken Başkan Oktay'ın sürpriziyle karşılaştı. Önceki gün 82 yaşında hayata gözlerini yuman Erkin Koray'dan şarkılar seslendiren Karşı Sokak grubu kendi bestelerini de Başkan Oktay'a dinletti. Genç yeteneklere fayda sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Oktay, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızın bizden böyle bir talebi oldu. Bizler de normal şartlarda para vererek kullanabildikleri stüdyoyu kendi imkanlarımızla donatarak hem gençlerin hem de yerelde müzik yapan herkesin hizmetine sunduk. Umarız onlara katkımız olur, burada güzel deneyimler yaşarlar."

Ses kayıt stüdyosunu kullanmak isteyenler, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurabilecek.