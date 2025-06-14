Marmara'nın Plajları Tatilcilerle Dolu

Marmara'nın Plajları Tatilcilerle Dolu
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Muğla ve Antalya'da hava sıcaklıklarının 31 dereceye çıkmasıyla plajlarda yoğunluk oluştu. Tatilciler ve bölge sakinleri denize girerek ve kafe-restoranlarda vakit geçirerek sıcak havadan serinlemeye çalıştı. Su sporları da popülerlik kazandı.

Muğla ve Antalya'da turistler, sıcak havada plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da tatilciler ve bölge sakinleri denize girdi, plajda güneşlendi. Su sporları istasyonlarında da hareketlilik yaşandı.

Bodrum'da turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlardaki hareketliliği artırdı. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğunluk oluştu.

Bazıları sıcak havada denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi. Bazıları da Bitez açıklarında yelken sporu yaptı.

Kemer'de sahillerde hareketlilik

Havanın 31, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'nın Kemer ilçesindeki sahillerde de hareketlilik yaşandı.

Bölge sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, denizde ve otellerin havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Adrenalin sevenler ise deniz paraşütü ile havalanarak ve jet ski yaparak heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Sahillerdeki turistik işletmelerde yoğunluk oluştu.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
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