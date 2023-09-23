Marka Konferansı, Cumhuriyet'in 100. yılında iz bırakacak bir organizasyona imza atıyor

Marka Konferansı, Cumhuriyet'in 100. yılında iz bırakacak bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. 2-3 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinlik, Türkiye'nin yeni yüzyılını şekillendirecek fikirlerin filizlenmesini hedefliyor.

Yürekli Konferansları tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen ve son 20 yıldır Yapı Kredi World'ün ana sponsor olduğu Marka Konferansı, Türkiye'nin ve dünyanın alanında öncü isimlerini bir kez daha buluşturmaya hazırlanıyor. Sürpriz isimlerin ve ilgi çekici konuşmaların yer alacağı etkinlik, Cumhuriyet'in yeni yüzyılına enerji dolu bir başlangıç yapacak.

2022 yılında pandemi sonrası değişen iş ve yaşam koşullarına odaklanan ve 'remastered' temasıyla düzenlenen Marka Konferansı, bu yıl ise Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna tarihinin en kapsamlı etkinliğine imza atmayı hedefliyor. Her yıl olduğu gibi kültür sanattan ekonomiye, spordan iş dünyasına kadar birçok alanda lider isimlerin sahne alacağı konferansta, Türkiye'nin yeni yüzyılını şekillendirecek fikirlerin ortaya çıkması amaçlanıyor.

ÖZEL ETKİNLİĞE ÇOK ÖZEL EV SAHİBİ: ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Marka 2023, 'Cumhuriyet'in 100. yılı' temasına uygun bir şekilde İstanbul'un sembolik binalarından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Dünya tarihinin eşsiz liderlerinden Atatürk'ün ismini taşıyan mekanın üstün ses teknolojisi ile donatılarak yeniden tasarlanmış hali katılımcılara unutulmaz bir konferans deneyimi yaşatacak.

2000 yılından beri iş dünyasına yapıcı ve yaratıcı bir ilham kaynağı olmayı, kalite vizyonunu en üst seviyeye çıkararak Türkiye'nin geleceğini aydınlatmayı amaçlayan Marka Konferansı, bu yıl Türkiye'nin yeni yüzyılına başlama vuruşunu iş dünyasından yapma hedefiyle düzenlenecek.