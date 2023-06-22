Mario Levi ve Elena Romero Madrid'de Sefarad kültürü hakkında söyleşi yaptı

Türk yazar Mario Levi ve İspanyol akademisyen-araştırmacı yazar Elena Romero, Madrid'de Sefarad Yahudilerinin kültürünün aktarıldığı bir söyleşide bir araya geldi. Levi ve Romero, Madrid'deki Milli Kütüphanede bir söyleşiye katıldı. İspanya'dan 1492'de çıkartılan ve bir kısmı Osmanlı'ya giden Sefarad Yahudilerinin kültürleri Levi ve Romero'nun ağzından aktarıldı.

Türk yazar Mario Levi ve İspanyol akademisyen-araştırmacı yazar Elena Romero, İspanya'nın başkenti Madrid'de Sefarad Yahudilerinin kültürünün aktarıldığı bir söyleşide bir araya geldi.

Madrid Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve İspanya Milli Kütüphanesi'nin iş birliğinde düzenlenen "Edebiyat Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında Levi ve Romero, Madrid'deki Milli Kütüphanede bir söyleşiye katıldı.

"Sefarad kültürünün izlerinde" başlıklı söyleşide, İspanya'dan 1492'de çıkartılan ve bir kısmı Osmanlı'ya giden Sefarad Yahudilerinin kültürleri Levi ve Romero'nun ağzından aktarıldı.

Levi, "Tek başına bilgi bir yazar için asla yeterli değildir. Yazmak için hissetmek gerekiyor. Edebiyat benim için bir iş değil, bir yaşam." diyerek, şu ana kadar yabancı dillerde yayımlan kitapları arasında kendisine göre en mükemmelinin İspanyolca çevrilen iki kitabı olduğunu, İngilizce ve Fransızcaya çevrilen kitaplarından aynı hazzı almadığını ifade etti.

Diğer yandan şimdiye kadar tüm kitaplarını Türkçe yazan Levi, Türkçe yazdığı yeni bir kitabını Yahudi İspanyolcası (Ladino) diline çevirmeye başladığını ve İspanya'dan çıkarılan Yahudilerin göçünü konu olan bu kitabı bir yıl içinde bitirmeyi planladığını söyledi.

"Benim neslim evde Ladino öğrenen son nesil oldu." diyen Levi, "Ölmek dediğin nedir ki!" başlıklı Ladino dilinde yazılmış bir öyküsünü okudu.

Kariyerinin büyük bölümünde Sefarad kültürü ve edebiyatı üzerine araştırmalar yapan Romero da Sefaradlar ile Osmanlı İmparatorluğu arasında karşılıklı etkileşimin her iki taraf için de çok olumlu meyveler verdiğini vurguladı.

Madrid'deki "Edebiyat Buluşmaları" etkinliğinin ilkinde, 23 Mart'ta yazarlar Ahmet Ümit ve Javier Sierra bir araya gelmişti.