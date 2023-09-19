Mardin'de 5 yaşından beri bakır işleme sanatıyla uğraşan Tacettin Toparlı, 45 yıllık ömrünün neredeyse tamamını bakıra motifler çizerek geçirdi. Bakırın günümüzde daha çok süs eşyası olarak tercih edildiğini ifade eden Toparlı, bu meslekte usta çırak ilişkisinin önemli olduğunu belirtti.

Mardinli bakır ustası 5 yaşından beri elleriyle sanat işliyor

MARDİN - Mardin'de 5 yaşından beri bakır işleme sanatıyla uğraşan Tacettin Toparlı, 45 yıllık ömrünün neredeyse tamamını bakıra motifler çizerek geçirdi.

Mardin'de 5 yaşından beri bakır işleme mesleğine kendini adayan Tacettin Toparlı, bu mirasın ustalarından kaldığını söyledi. Bu meslekte usta çırak ilişkisinin önemli olduğunu dile getiren Toparlı, "Ele alma ve verme vardır bizim meslekte ve çırağa bilmeden yaptırmıyorlar. Çırak, kalfa ve daha sonra usta oluyorsun. Daha sonra gidip yapıyorsun. Öğretmeye çalışıyoruz çıraklarımız var ama hiçbiri devam ettirmiyor. Mardin tarihinde İpekyolu vardır. O zaman geçen kervanlar Mardin'e tırmanmayı göze alamadıklarından burada yaşayan insanlar kendi ihtiyaçlarını kendi elleriyle karşılamaya başlamıştır. Bakırcılık onlardan bir tanesi. Dövme bakır çalışıyoruz. Kendimiz şekli biçimlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bakırın günümüzde daha çok süs eşyası olarak tercih edildiğini ifade eden Toparlı, "Şu anda günlük ihtiyaçtan ziyade süs veya dekor amaçlı şeylere dönüşmüş durumda. Bu yüzden her ikisini de çalışmaya gayret ediyoruz. Burada yaptığımız işlerin fiziki anlamda bir sürü zorluğu var. Ateş temelinde çalışıyoruz çekiçle bakırla uğraşıyorsunuz. Aynı zamanda bakırla uğraşıyoruz. Fiziki bir duruma ihtiyaç var. Aklınızla yaptığımız zaman zorlanıyorsunuz, elinizle yaptığınız zaman daha da zorlanıyorsunuz. Kalbimizle yaptığınız zaman o iş biraz daha yumuşuyor ve daha yapılır bir hal alıyor. Genelde kase, çanak, sahan ve sandalye gibi aklınıza gelebilecek her şeyi uygulamaya ve çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.