Mardin Valisi'nin eşi "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisi"nin açılışını yaptı - Haberler

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Mardin Valisi'nin eşi "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisi"nin açılışını yaptı

AA - Selahattin Erol - Kültür Sanat
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Mardin Valisi'nin eşi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Beyhan Demirtaş, beraberinde Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın eşi Ebru Solmaz ile Midyat Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde devam eden "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geri dönüşüm ürünlerinden hazırlanan sergiye katıldı.

Serginin açılışını yapan Demirtaş, ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Bir grup öğrenci, kullanılabilir atıklardan yapılan ritim çalgılarla mini bir gösteri sundu. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Türk sanat müziği korosunca şarkılar seslendirildi.

Beyhan Demirtaş, "Sıfır atık" ve "geri dönüşüm" konusunun önemine değinerek, çevre bilinci oluşturma adına bu tarz girişimlerde bulunulduğunu, etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Demirtaş, bu sergide emeği geçen Kaymakam Solmaz'ın eşi Ebru Solmaz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve katkısı olan kadınlara teşekkür etti.

Usta öğretici Hude Nacir ise ürünlerle ilgili bilgi vererek, "Atıklarımızı değerlendirdik. Güzel şeyler çıkardığımıza inanıyorum." dedi.

Özlem Koldaş da çöpe atılacak bütün atık malzemeleri sıfır atık olarak değerlendirdiklerini aktardı.

AA / Selahattin Erol - Kültür Sanat

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