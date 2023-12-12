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Mardin sokaklarında 38 yıldır sırtında 'Mırra kahvesi' satıyor

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Mardin'de yaşayan Hıdır Takılmaz, 38 yıldır kentin sokaklarında sırtında 'Mırra kahvesi' satıyor. Mırra kahvesinin özelliklerini ve faydalarını anlatan Takılmaz, bu içeceğin turistler ve esnaf tarafından da tercih edildiğini belirtti.

Mardin sokaklarında 38 yıldır sırtında 'Mırra kahvesi' satıyor

MARDİN - Mardin'de yaşayan Hıdır Takılmaz(55), 38 yıldır kentin sokaklarında sırtında "Mırra kahvesi" satıyor.

17 yaşından beri Mardin sokaklarında mırra sattığını belirten Hıdır Takılmaz, bu değere sahip çıktığını söyledi. Genellikle taziyelerde tüketilen acı bir kahve olduğunu ifade eden Takılmaz, köy yerlerinde ağaların içtiği bir kahve olduğunu dile getirdi.

Yemeklerden sonra mutlaka bir fincan mırra içildiğini aktaran Takılmaz, "Özel bir misafir geldiği zaman ikram edilir. Burada esnafın çok tercih ettiği bir içecektir. Turistler de beğenerek içerler. Mırra, Türk kahvesi önce kaynatılıp soğuduktan sonra üç defa süzülür. Daha sonra ateşe kaynamaya bırakılır. İçine kakule koyarız ve ortaya böyle bir lezzet çıkıyor. Migrene, şeker hastalığına iyi geliyor. İnsan zinde kalıyor. İçinde bulunan kakule mide ve bağırsakları çalıştırıyor. Uykusu gelenin uykusunu kaçırır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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