Mardin Kültür Yolu Festivali Sanatseverlerle Buluştu

MARDİN'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenen 'Kültür Yolu Festivali', tarihi mekanlarda açılan sergilerle devam ediyor.

Binlerce yıllık geçmişiyle farklı kültürlerin, dinlerin ve dillerin bir arada yaşadığı Mardin'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali, 2'nci gününde de sürüyor. Mardin Müzesi Sanat Galerisi'nde 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir', Kasımiye Medresesi'nde 'Kuralsız Bağlantılar' ve 'Matraki', Sabancı Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde 'Tılsım' ve 'Medeniyetlerin Mirası', İl Kültür Müdürlüğü'nde ise 'Mezopotamya'nın Gizemli Kokuları', 'Paranın Yüzünde Anadolu' ve 'Mardin Şer'iye Sicilleri' seçkileri ziyaretçilere sunuldu. 26 Ekim'e kadar sürecek festival boyunca konserler, tiyatrolar, söyleşiler, atölye çalışmaları ve her yaşa uygun kültürel etkinlikler düzenlenecek. Halk arasında 'Yukarı Mardin' olarak bilinen tarihi bölgelerdeki sergilere, kent sakinlerinin yanı sıra Mardin'i gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

'MARDİN'DE BU PROJEYİ GERÇEKLEŞTİRMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ'

Kasımiye Medresesi'nde İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) tarafından hazırlanan 'Kuralsız Bağlantılar' sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor. Serginin küratörlüğünü üstlenen Uluslararası Sanat Danışmanı ve Küratör Beste Gürsu, Mardin'in sanatın kadim şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Mardin durağında bulunmaktan büyük keyif alıyoruz. 'Kuralsız Bağlantılar' sergisi geleneksel sanatlarımızın özgün ve modern yorumlarını bir araya getiriyor. Sergimiz, dünya müzelerinde yer alan modern sanat eserlerinin, sanatçı Zehra Akdeniz ve öğrencileri tarafından geleneksel sanat teknikleriyle yeniden yorumlanmasıyla dikkat çekiyor. Toplam 23 sanatçıya ait 23 eser bulunuyor. Hem geleneksel Türk sanatlarına hem de modern sanata yeni bir bakış açısı kazandırdığımızı düşünüyoruzö dedi.

Minyatür Sanatçısı Zehra Akdeniz de Avrupa sanatının bilinen eserlerini minyatür sanatıyla yeniden yorumladıklarını belirterek, "Bu proje kapsamında 21 öğrencimle birlikte hazırladığımız koleksiyonu Mardinli sanatseverlerin beğenisine sunduk. Şu ana kadar çok olumlu geri dönüşler aldık, Mardin'de bu özel çalışmayı sergilemekten büyük mutluluk duyuyoruzö diye konuştu.

'PİCASSO İLK DEFA MARDİN'E GELDİ'

Lale Müzesi Sanat Tarihçisi ve Sergi Sorumlusu Hazal Paftalı, "Türkiye Kültür Yolu Festivali Mardin'de ilk kez düzenleniyor. Bu özel atmosferde sanat tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Picasso da ilk kez Mardin'e geldi. Sergimize gösterilen yoğun ilgi, Mardinli sanatseverlerin sanata olan ilgisini bir kez daha ortaya koyduö dedi.

Mardinli ziyaretçilerden Emine Ece ise Picasso'nun eserlerini yakından görme fırsatı bulduğu için memnuniyetini dile getirerek, "Picasso eserlerini çok merak ediyordum. Sabah erken saatlerde geldim, daha sonra arkadaşlarımla tekrar ziyaret ettim. Gerçekten çok güzel eserler var, emeği geçen herkese teşekkür ediyorumö ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,