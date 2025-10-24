Haberler

Mardin Kültür Yolu Festivali'ne Yoğun İlgi

Güncelleme:
Mardin'de 26 Ekim'e kadar sürecek Kültür Yolu Festivali'ne günlük ortalama 30 bin kişi katılıyor. Festival, çeşitli etkinlikler ve sergilerle dolu bir program sunarak ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

MARDİN'de düzenlenen ve 26 Ekim'e kadar 30 farklı noktada 364 etkinlikle sürecek Kültür Yolu Festivali'ne günde ortalama 30 bin kişi katılıyor. Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, "Festival kapsamında çevre illerimizden, ilçelerimizden turistler geliyor. Bununla beraber otellerimizde, kamu misafirhanelerinde, konuk evlerimizde şu an doluluk oranı zirvede. Hiç boş yer bulamıyoruz. Şu an şehir, tamamen festival havasını yaşamaktadır" dedi.

Zengin tarihi dokusu ve kültürüyle birçok medeniyetin izlerini taşıyan Mardin'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali, farklı etkinlik ve konserlerle sürüyor. 26 Ekim'e kadar sürecek festivalde 30 farklı noktada 364 etkinlik gerçekleştirilecek. Festivalde, Mardin Müzesi Sanat Galerisi'nde 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir', Kasımiye Medresesi'nde 'Kuralsız Bağlantılar' ve 'Matraki', Sabancı Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde 'Tılsım' ve 'Medeniyetlerin Mirası', İl Kültür Müdürlüğü'nde 'Mezopotamya'nın Gizemli Kokuları', 'Paranın Yüzünde Anadolu' ve 'Mardin Şer'iye Sicilleri' seçkileri ziyaretçilere açıldı. Festival süresince konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler düzenleniyor.

'FESTİVALE GÜNDE ORTALAMA 30 BİN KİŞİ KATILIYOR'

Festivale, Mardinlilerin yanı sıra özellikle kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Fuar alanında kurulan sahneye her gece farklı sanatçılar çıkıyor. Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, etkinliklere günde 30 bin katıldığını ifade ederek, "Bakanlığımız tarafından 5 yıldır düzenlenen Kültür Yolu Festivali, Mardin'de ilk kez gerçekleştiriliyor. Bu durumdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Aldığımız geri dönüşler son derece olumlu ve güzel. Kelimenin tam anlamıyla bir festival atmosferi yaşamaktayız. Fuar alanından AKM'ye, sanat odalarına, kendi hizmet binamızdan Sabancı Müzesi'ne, arkeoloji müzemize kadar her yer festivale ev sahipliği yapmaktadır. Girişlerin ücretsiz olmasıyla birlikte, muazzam bir katılımla karşılaşıyoruz. Akşam konserleri ve etkinliklere ortalama günde 30 bin kişi katılmakta ve bu durum, tüm ziyaretçileri mutlu etmektedir. Şu ana kadar her şey planlandığı gibi ve çok başarılı ilerlemektedir" diye konuştu.

'SERGİLERE KATILIM ORANI YÜKSEK'

Arkeoloji Müzesi'nde Picasso'nun orijinal eserlerinin sergilendiğini hatırlatan Gök, "Bunun dışındaki sergilerde aldığımız geri bildirimlere göre, bazı sanat atölyelerimiz tarihinde ilk kez bu kadar yoğun bir ilgiyle karşılaşıyor ve bu kadar ziyaretçi kitlesi geliyor. Şehir dışından gelen ziyaretçi sayısının da fazla olması nedeniyle, sergilere katılım oranları son derece yüksektir. Mardin Kültür Yolu Festivali'ne yoğun ilgi sonucu, otellerde doluluk oranlarımız zirvededir. Oteller, kamu misafirhaneleri ve çevre ilçelerdeki konaklama tesislerinde yer bulmakta zorlanıyoruz. Şu an şehir, tamamen festival havasını yaşamaktadır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
