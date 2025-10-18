Mardin Kültür Yolu Festivali'nde TSK Armoni Mızıkası Konseri

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından Mardin'de düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı, Şef Bando Albay Levent Türkel yönetiminde konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentte ilk kez düzenlenen ve 26 Ekim'e kadar sürecek Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında, TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı, Şef Bando Albay Levent Türkel yönetiminde konser verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonundaki konsere 70'inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda çeşitli halk müziği eserleri seslendirildi; izleyiciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla zaman zaman eserlere eşlik etti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,