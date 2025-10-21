Haberler

Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Etkinlikler Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de ilk kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali, 370 etkinlikle şehirde büyük bir coşkuyla sürüyor. Festival, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

MARDİN'de ilk kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali, 4'üncü gününde de konser ve etkinliklerle sürüyor. 26 Ekim'e kadar 30 farklı noktada yaklaşık 370 etkinlik planlanırken, festivale kent sakinlerinin yanı sıra kenti gezen yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, zengin tarihi dokusu ve kültürüyle birçok medeniyetin izlerini taşıyan Mardin'de ilk kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali, 4'üncü gününde de farklı etkinlik ve konserlerle sürüyor. 26 Ekim'e kadar sürecek festivalde, 30 farklı noktada yaklaşık 370 etkinlik planlanıyor. Festivale Mardinlilerin yanı sıra özellikle kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

'MARDİN HARİKA BİR ŞEHİR'

Manisa'dan gelen akademisyen Mehmet Masum Ocak, kentin tarihi dokusunu çok beğendiğini ifade ederek, "Mardin, gerçekten çok güzel ve harika bir şehir, farklı bir mimarisi var. Mardin'i görmeye ve gezmeye geldim. Gelmişken Foto Maraton Yarışması'na katılacağım. İnşallah tarihi Mardin'i objektifime yansıtmaya çalışacağım. Çok güzel etkinlikler var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Bingöl'den gelen Semanur Çakar ise tarihi kente hayran kaldığını belirterek, "Çok heyecanlıyım, kadim şehri geziyorum. Gezerken de Mardin Kültür Yolu Festivali'ne katılmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

'SOKAKLAR ŞUAN DOLU, HER YER CIVIL CIVIL'

Turizm işletmecisi Ramazan Çakmak da festivale ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, "Mardin Kültür Yolu Festivali, şehrimiz için çok güzel oldu. Mardinliler ve dışarıda gelen misafirlerimiz, festivale denk geldikleri için çok şanslı olduklarını ifade ediyorlar. Sokaklar şuan dolu, her yer cıvıl cıvıl. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Misafirlerimiz şu an çok mutlular, bizler de çok mutluyuz" dedi.

'FESTİVAL MARDİN'E ÇOK YAKIŞMIŞ'

İstanbul'dan gelerek Kasımiye Medresesi'nde 'Kuralsız Bağlantılar' adlı resim sergisini gezen Fatma Bektaş, "Medeniyetler şehri Mardin'i gezerken, Kasımiye Medresesi'nde Kültür Yolu Festivali kapsamında kurulan sergiyi gezme fırsatım oldu. Sergideki eserler çok güzel ve medreseye de çok yakışmış. Mardin'e çok yakışmış. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Resim sanatçısı Türkan Resuloğlu ise şöyle konuştu:

"Katılım çok yoğun ve çok güzel. Sanatseverlerin burayı gezmesi ve sergimize ilgi göstermesi çok iyi. Kasımiye Medresesi'nde çok fazla turist var. Bizler de sanatımızı onlara tanıtmış oluyoruz. Çok keyifli geçiyor."

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce personel alınacak
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Netanyahu: Pazar günü Gazze'ye 153 ton bomba atıldı

Netanyahu'dan 2 gün sonra gelen itiraf: Oraya 153 ton bomba attık
İBB'ye yönelik soruşturma iş dünyasına sıçradı! İfadeye çağırılan iş insanı sayısı 2'e yükseldi

İBB soruşturması iş dünyasına sıçradı! Patron sayısı 2'e yükseldi
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.