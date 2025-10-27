Haberler

Mardin Kültür Yolu Festivali 100.000 Katılımcıyı Ağırladı

Güncelleme:
Mardin'de düzenlenen ilk Kültür Yolu Festivali, 9 gün boyunca yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Festivalde 364 etkinlik gerçekleştirildi, ünlü sanatçılar sahne aldı ve katılımcılar şehrin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle buluştu.

MARDİN'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali sona erdi. Tarihi kentin yüz binlerce misafiri ağırladığını belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, "Net bir rakama ulaşamamakla birlikte, katılımcı sayısının rahatlıkla yüz binlere ulaştığını söyleyebiliriz" dedi.

Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin, ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında yer aldı. 18 Ekim'de başlayan ve 26 Ekim'de sona eren festivalde 30 farklı noktada 364 etkinlik gerçekleştirildi. Festivalde; Mardin Müzesi Sanat Galerisi'nde 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir', Kasımiye Medresesi'nde 'Kuralsız Bağlantılar' ve 'Matraki', Sabancı Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde 'Tılsım' ve 'Medeniyetlerin Mirası', İl Kültür Müdürlüğü'nde 'Mezopotamya'nın Gizemli Kokuları', 'Paranın Yüzünde Anadolu' ve 'Mardin Şer'iye Sicilleri' seçkileri ziyaretçilere açıldı. Festival süresince konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler düzenlendi.

ÜNLÜ SANATÇILAR HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Artuklu Fuar alanında kurulan sahnede ise Bengü, Ebru Yaşar, Haluk Levent ve Alişan gibi sanatçılar, hayranlarıyla buluşarak en sevilen şarkılarını seslendirdi. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyun ve performansları, festival kapsamında Mardinlilerin beğenisine sunuldu. Kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen atölyelerde yetişkin ve çocuklar sanatla tanışarak yeni deneyimler kazandı.

Çocuk Köyü'nde eğlenen çocuklar, 'Rafadan Tayfa' ve 'Kral Şakir' gibi lisanslı çocuk tiyatrolarında en sevdikleri çizgi film kahramanlarını sahnede izleme fırsatı buldu.

'KATILIMCI SAYISININ RAHATLIKLA YÜZ BİNLERE ULAŞTIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ'

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, kentte festival atmosferinin yaşandığını ifade ederek, "Festivali layıkıyla atlattık. On binlerce insan, şehrin 364 farklı noktasında, birbirinden bağımsız sergilere, etkinliklere, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katıldı. Bu festival, bizim için ilk ve çok orijinal, çok güzel bir deneyim oldu. Mardin halkı da bunu muazzam bir ilgi ve teveccühle karşıladı. Şehirde 9 gün boyunca festival atmosferini, havasını soluduk diyebiliriz. Bakanlığımızın ekibini buradan çok mutlu bir şekilde yolcu ediyoruz ve inşallah seneye de aynı tarihte onları bekliyoruz. Şehir dışından gelen ziyaretçiler, elbette kendi beğendikleri sanatçıları veya takip ettikleri sergileri görmek için geldiler. Biz de bu katılım verilerini gün be gün paylaştık. Bu nedenle, net bir rakama ulaşamamakla birlikte, katılımcı sayısının rahatlıkla yüz binlere ulaştığını söyleyebiliriz" dedi.

'OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E YAKINDI'

Festivale ilginin yoğun olduğunu belirten Gök, "Bölgemizde turizmin çarpan etkisi, diğer yerlere göre çok daha fazladır. Turizm, şehrin imajı açısından ve özellikle bölgemizdeki huzur iklimini gösterebilmemiz açısından bizim için son derece kıymetlidir. Bu festival de tam olarak bu anlamda çok değerlidir ve kıymetlidir. Turizmin bu olumlu çarpan etkisini ve şehrin imajını bütün Türkiye'ye ve dünyaya gösterebilmek için buraya ulusal ve uluslararası sanatçılar geldi. Uluslararası basın, festivali yakından takip etti ve ulusal basın da 9 gün boyunca buradaydı. Dolayısıyla, turizmin pozitif çarpan etkisini festival vesilesiyle muazzam bir şekilde kullandık. Bunun doğal bir sonucu olarak otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e yakındı. Festival süresince kendi misafirlerimiz için bile konaklama yeri bulmakta zorlandık" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
