Mardin kültür sanat: Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi Mardin haber... Mardin'in Midyat ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü. Mardin'in Midyat ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü. Gölcük Mahallesi 432 Sokak'ta bir evin bahçesindeki istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İstinat duvarının parçaları, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, güvenlik güçleri ve belediye ekipleri enkazın kaldırılması için çalışma başlattı. Kültür Sanat AA / Selahattin Erol Tragger Gölcük Mardin Kültür Sanat Haberler

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