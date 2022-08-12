Mardin kültür sanat: Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi
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Mardin haber... Mardin'in Midyat ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü.
Mardin'in Midyat ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü.
Gölcük Mahallesi 432 Sokak'ta bir evin bahçesindeki istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
İstinat duvarının parçaları, park halindeki 3 aracın üzerine düştü.
Olayda yaralanan olmazken, güvenlik güçleri ve belediye ekipleri enkazın kaldırılması için çalışma başlattı.
AA / Selahattin Erol - Kültür Sanat