Mardin kültür sanat haberleri: Midyat Belediyesi personeline "İşçi sağlığı ve iş güvenliği" eğitimi verildi - Haberler

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Mardin kültür sanat haberleri: Midyat Belediyesi personeline "İşçi sağlığı ve iş güvenliği" eğitimi verildi

Mardin kültür sanat haberleri: Midyat Belediyesi personeline 'İşçi sağlığı ve iş güvenliği' eğitimi verildi

Gelen Mardin haberine göre Midyat Belediyesince personele yönelik, "İşçi sağlığı ve iş güvenliği" eğitimi düzenlendi.

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Midyat Belediyesince personele yönelik, "İşçi sağlığı ve iş güvenliği" eğitimi düzenlendi.

Belediyede düzenlenen programda konuşan İş Güvenliği Uzmanı Aydın Sağlam, kurum ve kuruluşlarla tüm iş yerlerinin iş güvenliğiyle ilgili yerine getirmek zorunda olduğu yasal yükümlülüklerin bulunduğunu söyledi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu konusunda bilgi veren Sağlam, "Yeni çıkan kanunla iş yerlerinde mesleki eğitim yeterliliği olmayanlar çalıştırılmayacak. Her personelin eğitim dosyalarında iş güvenliğiyle ilgili belgeler bulunmak zorunda. Ayrıca iş yerlerinde, iş güvenliği rehberi de oluşturulması gerekiyor." dedi.

Eğitimde ayrıca personele İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili sunum yapıldı.

2022 ve 2023 döneminde tüm belediye personeline ve idarecilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verileceği belirtildi.

AA / Selahattin Erol - Kültür Sanat

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