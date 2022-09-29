Mardin haberi... Midyat'ta "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği
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Mardin bölgesinden gelen habere göre İçişleri Bakanlığının 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' ile "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" projeleri çerçevesinde Mardin'in Midyat ilçesinde 'Yaya Güvenliği' konulu uygulama etkinliği düzenlendi.
İçişleri Bakanlığının 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' ile "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" projeleri çerçevesinde Mardin'in Midyat ilçesinde 'Yaya Güvenliği' konulu uygulama etkinliği düzenlendi.
Kaynak: AA / Selahattin Erol - Kültür Sanat