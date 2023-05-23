Mardin'de yok olmaya yüz tutan sanatı ayakta tutmaya çalışıyor

MARDİN - Mardin'de yok olmaya yüz tutan bakırcılık sanatını ayakta tutmaya çalışan 65 yaşındaki Hasan Özkan, teknolojiye direnmeye çalışıyor.

Teknolojiye ve fabrikalara karşı direnen şehirdeki sayılı bakır ustalarından Hasan Özkan 55 yıldır mesleğini devam ettiriyor. 65 yıllık ömrünün neredeyse tamamını bakır işleme sanatına adayan Hasan Özkan, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken eserleri bakır üzerinde kalemle tek tek çizerek çivi yardımı ile bakıra işliyor.

Baba mesleğini 55 yıldır yaptığını söyleyen Özkan; "Baba mesleğimiz bakırcılık daha sonra bir süre cam sanatı ile uğraştım. Küçüklüğümden beri bu mesleği yapıyorum. Babam 97 yaşında, şu an ben devam ettiriyorum. Çocuklarıma da mesleği öğrettim, iki oğlum da bu işi yapıyor. Bu sanatı öğrettiğimiz çok kişi oldu ama devam ettiren yok. Bizim işimiz sabır işi. Babam hem sanatı öğretirdi hem de yardım etmeyi seven bir insandı. Fabrikalar çıktığından beri makine ile işleyip geçiyorlar, sadece el işi meraklıları onları almıyor gelip bizden alıyor. Özel mührüm var yaptığım işlere mührümü basıyorum. Özel parçalar işliyorum emeğimin karşılığı çıkıyor" dedi.

En son yaptığı çalışmayı gösteren Özkan, "Çizimini oğlum kalemle tek tek çizdi ben de kabartmasını yaptım. Bunu kolay kolay kimse yapamaz. 10 usta gelse yapabilir ama ben ve oğlum 10 günlük emeğin sonunda bitirdik ve bununla da gurur duyuyoruz" diye ifade etti.