Mardin'de sedefçilik mesleğini ayakta tutan usta

Mardin'de sedef kakma sanatının tek ustası olan 52 yaşındaki Zekeriya Güler, yaptığı eserlerle 15 yıldır sedefçilik mesleğini ayakta tutuyor. Gençlerin de bu ecdat mesleğini tekrar öğrenmeleri hedefleniyor.

Mardin'de sedefçiliği tek başına ayakta tutan usta

52 yaşındaki Zekeriya Güler:

"Bizim hedefimiz gençlerin de bu ecdat mesleğini tekrar öğrenmeleridir"

MARDİN - Mardin'de sedef kakma sanatının tek ustası olan 52 yaşındaki Zekeriya Güler, yaptığı eserlerle 15 yıldır sedefçilik mesleğini ayakta tutuyor.

Gaziantep'te öğretmenlik yaptığı dönemde sedefçiliğe merak salan Zekeriya Güler, emekli olduktan sonra sedef kakma sanatında ustalaşarak memleketi Mardin'de dükkan açtı. 15 yıldır bu mesleği yaptığını belirten Zekeriya Güler, "15 senedir sedef kakma sanatını icra ediyorum. Osmanlı'nın en revaçta olduğu mesleklerden bir tanesi olmasına rağmen sonradan unutulmaya yüz tutmuş meslekler grubuna girdi. Cumhuriyetten sonra tamamen unutulmuştu 1960'lı yıllara kadar tamamen unutuldu. Daha sonra tekrar canlandı. Türkiye'de bunu canlandıran ilk ustalar Gaziantep'teki ustalarımız oldu. Ben de hoşuma gittiği için bir merak oluştu. Mesleği Gaziantep'te bulunan ustalardan öğrendim. Ondan sonra Mardin'e gelip dükkan açtım" şeklinde konuştu.

Sedef kakma mesleği hakkında bilgi veren Güler şöyle konuştu:

"Sedef kakma dediğimiz istiridye kabuğu, hem denizden hem de tatlı sulardan elde edilenleri vardır. Onlara da taş sedefler diyoruz. Sedef kakma sanatı genellikle ceviz ve gürgen ağacı üzerine çizim yapılır. Çizim yapılan yerlerde kakma yapılır. Kakma yapılan yerlere tunç sedef geçirilir, daha sonra zımparalanıp ateşte yakılır. Kezzaplanıp zeytinyağı sürülür ve patente vurulur. 18 aşamadan geçiyor. Güzel bir meslektir. Bu mesleği ben ve çocuklarım Mardin'de icra etmekteyiz. Bizim hedefimiz gençlerin de bu ecdat mesleğini tekrar öğrenmeleridir".

Mesleğin meşakatli olduğunu ve bu işi gençlere öğrettiğini aktaran Güler, "Meşakkatli bir iştir. Bir ürünün çıkması bazen 2-3 gün sürebiliyor. Bizim ürettiğimiz ürünler kaliteli ürünlerdir. Bunlar evladiyelik dedikleri nesilden nesile aktarılabilir. Bu ürünler bozulmaz. Güzel talepler geliyor. Mardin'e ilk geldiğim zaman halk eğitimde merkezinde çalıştım. Orada öğrencilerimiz vardı. Yetiştirdiğim öğrencilerimden 3-4 tanesi halk eğitim merkezinde bu işi icra ediyor. Şu anda kurs veriyorlar biz de ara sıra ustalarımızın yani yetiştirdiğim çıraklarımın yanına gidiyorum" dedi.