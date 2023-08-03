Mardin'de Muharrem Ayında Aşure Hazırlıkları Başladı

MARDİN'de, Muharrem ayında 45 çeşit malzeme ile hazırlanan aşure kazanları kaynamaya başladı. Kentte, Muharrem ayında 45 çeşit malzeme ile hazırlanan aşurenin yapımına başlandı. Yapılan etkinliklere aşure hazırlayan Nimet Ölçer, buğday, pirinç, kuru üzüm, badem, fındık, ceviz, kuru kayısı, kuru incir gibi 45 çeşit malzeme kullandıklarını ve bunları yaklaşık 6 saat kaynattıklarını söyledi.Hz. Nuh'un tufan sonrası karaya bastığında elinde kalan son malzemelerle yaptığı 'aşa' da denilen aşurenin bolluk ve bereketin simgesi olduğunu kaydeden Ölçer, her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayı dolayısıyla kentteki çeşitli kurumlara aşure yapıp dağıttıklarını söyledi. Ölçer, 'İçinde 45 çeşit ürün var. Aşuremizin içinde kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, fındık, badem, buğday, pirinç, nohut, fasulye, tarçın, şeker gibi 45 ürün var. Baharatlar var. Suyun kaynaması 2 saat, malzemelerin de suyun içinde kaynaması 3-4 saat, yani toplamda 6 saatimizi alıyor. Tabi zevkle yapıyoruz, bolluk ve bereketin simgesidir. Muharrem ayında yapılan aşure, yüzyıllardır süregelen kültürümüzün bir geleneğidirö dedi. (DHA)