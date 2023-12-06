Mardin'de kadınlar günde 450 adet ekmek çıkartıyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Bedri Erakatay, 4 yıl önce kurduğu 4 adet tandır ve istihdam ettiği 4 kadınla günde 450 adet tandır ekmeği çıkartıyor. Kadınların ekmek mesaisi 05.00'de başlayıp 12.00'de bitiyor.

Mardin'de tandır başına geçen kadınlar günde 450 adet ekmek çıkartıyor

Kadınların ekmek mesaisi 05.00'de başlayıp 12.00'de bitiyor

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Bedri Erakatay, 4 yıl önce kurduğu 4 adet tandır ve istihdam ettiği 4 kadınla günde 450 adet tandır ekmeği çıkartıyor.

Nusaybin ilçesinde Bedri Erkakatay, 4 yıl önce kurduğu 4 adet tandırla, ev ekonomilerine katkı sağlayan 4 kadınla birlikte günde 450 adet ekmek çıkartıyor. Unutulmaya yüz tutan tandır ekmeğini sürdürmek için tandır kurmaya karar verdiğini belirten Erakatay, tandırda ekmek çıkartma işine girmeden önce esnaf olduğunu söyledi.

4 yıl önce bu işe başladığını, işi severek yaptıklarını ifade eden Eratakay, şöyle konuştu:

"Toplam 5 kişi çalışıyoruz. İsteyene şehirlerarası otobüsle gönderiyoruz. Nusaybin'de insanlarına tandır ekmeğini yeniden sevdirdik. Günde toplamda 450 adet ekmek yapıyoruz. Cuma günü hayırsever insanlar ihtiyaç sahipleri için ekmek alıp dağıtıyor. 2 yıl öncesine kadar günde bin ekmek çıkartıyorduk. Şimdi 450 adet çıkarıyoruz. Kadınlarımızı sabah 05.00 gibi evden alıyoruz. Saat 06.00 gibi ekmek yapmaya başlıyoruz. Öğlen 12.00'de bitiyoruz."

Bedri Erkakatay'ın eşi Sibel Erakatay, kadınlar ile birlikte tandır ekmeği yaptıklarını aktararak, hem kadınların, hem kendisi hem de eşi kazandığını dile getirdi.

Müşteri İdriz Oğuz, unutulmaya yüz tutmuş tandır ekmeğini burada bulduklarını kaydederek, "Annelerimizin anneannelerimizin tandır ekmeğiydi. Eskiden çok vardı bu tandırlar ama günümüzde artık neredeyse yok. Bedri beye bu hizmeti verdiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.