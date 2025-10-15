Haberler

Mardin'de İlk Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Mardin'de İlk Kültür Yolu Festivali Başlıyor
Mardin'de 18-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nde, 30 farklı noktada yaklaşık 370 etkinlik gerçekleştirilecek. Festivalde konserlerden sergilere birçok etkinlik yer alacak.

MARDİN'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 18-26 Ekim tarihleri arasında, ilk kez 'Kültür Yolu Festivali' düzenlenecek. Kentte 30 farklı noktada yaklaşık 370 etkinlik gerçekleştirilecek.

Binlerce yıllık geçmişiyle farklı kültürlerin, dinlerin ve dillerin bir arada yaşadığı Mardin'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 18-26 Ekim tarihleri arasında ilk kez 'Kültür Yolu Festivali' düzenlenecek. Festival kapsamında, kentteki 30 farklı noktada yaklaşık 370 etkinlik gerçekleştirilecek. Festival, konser, sergi, tiyatro ve söyleşilerle 9 gün sürecek. Festivalde, Mardin Müzesi Sanat Galerisi'nde 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir', Kasımiye Medresesi'nde 'Kuralsız Bağlantılar' ve 'Matraki', Sabancı Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde 'Tılsım' ve 'Medeniyetlerin Mirası' sergileri yer alacak.

İl Kültür Müdürlüğü'nde 'Mezopotamya'nın Gizemli Kokuları', 'Paranın Yüzünde Anadolu' ve 'Mardin Şer'iye Sicilleri' seçkileri ziyaretçilere açılacak. Cumhuriyet Meydanı'nda 'Gökyüzünden Türkiye', Zinciriye Medresesi'nde 'Adil-i Mutlak', Mardin Müzesi'nde telkari ve dijital minyatür uygulamaları ile mapping gösterisi yapılacak. 'Çocuk Köyü'nde tiyatro, atölye ve bilim etkinlikleri düzenlenecek, 'Lezzet Noktası' projesiyle şehrin geleneksel mutfağı öne çıkarılacak.

Festivalde Fuar Alanı'nda kurulan sahneye Buray, Bengü, Sagopa Kajmer, Derya Uluğ, Ebru Yaşar, Haluk Levent, Alişan, Murat Boz ve Merve Özbey gibi ünlü isimler sahneye çıkacak. Ayrıca Mersin Devlet Opera ve Balesi, Armoni Mızıkası Komutanlığı, İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu ve birçok sanatçı konser verecek. Ayrıca paneller, film gösterimleri, FotoMaraton ve zanaat atölyeleri kent genelinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
