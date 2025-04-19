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Mardin'de İlk Kez Müze Görmeyen Çocuklar Kültürel Mirasla Tanıştı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen etkinlikte daha önce müze görmemiş çocukların ve ailelerinin kültürel mirasla tanıştığını bildirdi. Etkinlikte, geleceğin 'Kültür Koruyucuları' yetiştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha önce hiç müze görmemiş çocuklar ve ailelerinin, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında ilk kez kültürel mirasla tanıştığını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu'nun dört bir yanında geleceğin "Kültür Koruyucuları"nın yetiştirildiğini belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kaçakçılıkla Mücadele Dairemiz, Kültür Koruyucuları Programı kapsamında bu kez Mardin'in Kızıltepe ilçesindeydi. Daha önce hiç müze görmemiş çocuklarımız ve aileleri, ilk kez kültürel mirasla tanıştı. Mardin'in ilk Kültür Koruyucuları, kültürel varlıkları korumanın ve kaçakçılıkla mücadelenin önemini yerinde öğrendi. Bu kıymetli buluşmaya katkı sunan Koçlu Köyü İlkokulu öğretmeni Sedanur Bilen'e ve Mardin Müzemize teşekkür ediyorum. Kültürel mirasımızı kaçırılmadan koruyor, eğitimle geleceğe taşıyoruz."

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Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Kültür Sanat
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