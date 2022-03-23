Mardin'de "Adalet Ormanı" oluşturuldu

DARGEÇİT, MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde 40 dönüm alanda "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı, Dargeçit Belediyesi ve Midyat Orman İşletme Şefliği iş birliğiyle uygulanan proje kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından oluşturulan ormana 1160 fidan dualarla dikildi.

Dargeçit Kaymakamı Ömer Özbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orman teşkilatı ve Adalet Bakanlığının katkılarıyla fidan dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 40 dönüm alanda 1160 fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Özbay, bu fidanların belediyenin katkılarıyla sulanacağını belirtti.

Özbay, gelecek yıllarda bu alanın mesire alanına dönüşeceğini dile getirerek, "Bu güzel proje için Midyat Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum. Orman teşkilatımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi.

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun da 21 Mart Nevruz Bayramı ve Orman Haftası dolayısıyla Dargeçit ilçesinde Adalet Ormanı oluşturduklarını, fidan dikimi yaptıklarını belirterek, ormanın ve dikilen fidanların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Olgun, "Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı olarak artık güvenli bir ilçe haline gelen, insanların huzur içinde yaşadığı Dargeçit ilçesine katkıda bulunmak istedik. İnşallah bundan sonra bu bölgeler terörün tamamen bitmesiyle huzur ve güvenle turizm bölgesi haline gelecek." diye konuştu.

Orman İşletme Şefi Nihat Acat, dikilen fidanların sağlıkla büyümesi dileğinde bulunarak, bu alanın ilçe halkına dinlenebileceği bir reaksiyon alanı olarak hizmet vereceğini aktardı.

Törene, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Midyat Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali İhsan Tabak, Dargeçit Cumhuriyet Savcısı Yakup Tiler, Dargeçit Komando Tabur Komutanı Binbaşı Fatih Doğan, Dargeçit İlçe Müftü Vekili Nurullah Nur, Midyat Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu, hakimler, savcılar ve kurum temsilcileri katıldı.